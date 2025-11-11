D vitamini ikinci kalp krizi riskini azaltıyor

ABD'de yapılan bir çalışma, D vitamininin ikinci kalp krizi riskini yarıya indirebileceğini gösterdi. Çalışma, kısa süre önce kalp krizi geçirmiş 600'den fazla kişi üzerinde yapıldı. Katılımcılara ya standart tedavi uygulandı ya da kandaki D vitaminini artırmak için D3 vitamini takviyesi verildi. Kalp yetmezliği, inme ve ölüm söz konusu olduğunda, standart bakım görenlerle D3 vitamini alanlar arasında fark yoktu. Ancak takviye alan grupta ikinci bir kalp krizi geçirme olasılığı yarı yarıya daha düşüktü.