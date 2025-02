Dadaş Dede’nin Erzurumspor sevdası

Erzurumspor'un en büyük taraftarlarından biri olarak bilinen Dadaş Dede lakaplı Erdem Alan, 30 yıldır süren büyük futbol tutkusunda en büyük desteği eşinden görüyor. Zennure Alan, eşinin maçlara gitmesi için her türlü hazırlığı yapıyor, onunla birlikte heyecanlanıyor ve bu büyük sevdaya ortak oluyor. 1962 yılında Erzurum'un Uzundere ilçesinde dünyaya gelen Erdem Alan, Erzurumspor sevdasının çocukluk yıllarında başladığını belirtiyor. Takımının formasını adeta ikinci bir deri gibi taşıyan Alan, "Ölene kadar Erzurumspor sevdası benden çıkmaz. Ceketimi çıkarsam atkım üzerimdedir, atkımı çıkarsam yakamda rozetim vardır" diyerek bağlılığını dile getiriyor.

63 yaşındaki Dadaş Dede lakaplı Erdem Alan için Erzurumspor bir tutkudan çok daha fazlası. Dadaş Dede, takımının peşinden kilometrelerce yol kat etti, formasıyla yattı kalktı, idmanları kaçırmadı, tribünlerde hastalandı ama bir gün bile Erzurumspor sevdasından vazgeçmedi. Onun için mavi-beyaz renkler sadece bir takımın rengi değil, bir yaşam biçimi. Evinin her köşesi Erzurumspor atkıları, formaları ve bayraklarıyla dolu. Dadaş Dede'yi asıl farklı kılan şey, hayatı boyunca bu büyük tutkuda ona eşlik eden, destek olan biri var, 30 yıllık eşi Zennure Alan. Erdem Alan, Erzurumspor'un maçlarını kaçırmamak için her türlü fedakârlığı yaparken, eşi Zennure Alan da ona her zaman destek oluyor. Forma ve atkılarını hazırlayan, deplasman yolculukları öncesinde ihtiyaçlarını düzenleyen ve maç günlerinde heyecanla bekleyen Zennure Alan, eşinin en büyük mutluluğunu paylaşmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Maç günleri evde büyük hazırlık

Maç günlerinde adeta çocuklar gibi heyecanlandığını söyleyen Alan, gece uyuyamadığını, sabah erken saatlerde kalkıp formalarını giydiğini ve maç atmosferine hazırlık yaptığını anlattı. Özellikle deplasman maçlarını kaçırmamaya özen gösteren Alan, "Hasta olmadığım sürece ne yapıp edip deplasmana giderim. Otostop yaparım, otobüs ayarlarım ama bir şekilde takımımla olurum" diyerek büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı. Aslen Tokatlı olan eşi Zennure Alan, her maç günü onun kıyafetlerini hazırlıyor, atkısını ve şapkasını unutmaması için hatırlatmalarda bulunuyor. Deplasmanlara gittiğinde ise onun dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen Zennure Alan, "Ben futboldan pek anlamam ama Erdem maçtayken ben de heyecanlanıyorum. Kazandıklarında sevinci gözlerinden okunuyor. Kaybettiklerinde ise üzülüyor. Artık ben de onunla birlikte bu duyguları yaşıyorum" dedi.

Her maçta eşinin yanında

Erdem Alan, Erzurumspor'un her maçını tribünden takip etmeye çalışıyor. İç saha maçlarının yanı sıra deplasmanlara da giderek takımına destek veriyor. Dadaş Dede'nin gidemediği maçları evde izleyerek, sonucu birlikte paylaşan Zennure Alan, "Her deplasman dönüşünde eve geldiğinde ilk işim 'Nasıl geçti, kaç kaç bitti?' diye sormak oluyor. Bazen ondan önce maçın skorunu öğreniyorum ve heyecanla bekliyorum. O Erzurumspor'u seviyor, ben de onun bu sevgisini destekliyorum" şeklinde konuştu.

Kalp krizi geçirdi ama sevdasından vazgeçmedi

2021 yılında Sakaryaspor ile oynanan kritik bir maçta stadyuma girişine yanlışlıkla izin verilmemesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Alan, bu stresin sonucunda kalp krizi geçirdi. "Beni içeri almıyorlar, ben de ne yaparım, nasıl izlerim diye düşünüp Vinç çağırmayı bile aklıma getirdim. O üzüntüyle fenalaştım. Kendime geldiğimde ilk sorduğum şey maçın sonucu oldu" diyor.

"Ona engel olmadım, hep destekledim"

Erzurumspor sevgisini sürdürebilmesinde en büyük desteği eşinden aldığını söyleyen Dadaş Dede, "Bana bugüne kadar bir kez bile 'Bu kadar forma değiştirme, bu kadar maça gitme' demedi. O benim en büyük destekçim" diyerek eşine minnettarlığını dile getirdi. Zennure Alan da, eşinin Erzurumspor sevgisine hiçbir zaman engel olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bir insanın hayatta bir tutkusu olması güzel bir şey. Erdem için bu Erzurumspor. Ona 'Gitme' demedim, 'Bırak' demedim. Çünkü bu onu mutlu ediyor. O mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum."

"Bu sevda mezara kadar"

Erzurumspor taraftarlarının yakından tanıdığı Dadaş Dede, yıllardır tribünlerde, antrenmanlarda ve deplasmanlarda takımına destek veriyor. "Bu sevda mezara kadar. Ama en büyük şansım, eşimin de bunu benimle paylaşması," diyen Dadaş Dede, futboldaki en büyük desteğin sahadaki 12. adamdan önce, hayat arkadaşından geldiğini söyledi.