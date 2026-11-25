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İstanbul'dan Bitlis'in Hizan ilçesine öğretmen olarak atanan Aleyna Aydıner, kışın çetin geçtiği yaklaşık 2 bin rakımlı köyde sınıftaki 4 öğrencisinin geleceğine ışık tutuyor. İstanbullu Aydıner, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2 yıl önce ilçeye 62 kilometre uzaklıktaki Ballı Köyü İlkokulu'na müdür yetkili öğretmen olarak atandı. Burada yaklaşık 1.5 yıl görev yapan Aydıner, 6 ay önce Yoğurtlu Köyü İlkokulu'na geçti. Dağın yamacında bulunan tek derslikli okulda göreve başlayan Aydıner, "Tek gayemiz çocuklara umut olabilmek" dedi. AA