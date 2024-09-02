Dağ’dan yanan alanlarla ilgili iddialara yanıt: Siz gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İzmir'in Bayraklı ilçesindeki 375 hektarlık alanla ilgili yeni bir düzenleme yapılmış ve bölgenin orman sınırları güncellenmişti. Kararla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi.

YANAN ALANLAR IMARA AÇILDI SÖYLEMİ GERCEĞİ YANSITMIYOR

Dağ, 'yanan alanların imara açıldı' söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcisı Hamza Dağ şunları söyledi: "Kronik muhalifler ve onların patolojik medya uzantıları "İzmir'de yanan alanlar imara açıldı" yalanını yine, yeni, yeniden dolaşıma sokmuşlar. Böyle bir durum söz konusu olmamıştır. 2020'de yaşanan İzmir Depremi'nin ardından yeni ve güvenli konutlar inşa edilmek üzere söz konusu alan orman vasfından o yıl çıkarılmıştır. Danıştay tarafından usüldeki eksiklikler sebebiyle iptal edilen karar aynı bölge için eksiklikler giderildikten sonra tekrar resmi gazetede yayınlanmıştır. Yani Bayraklı ilçemizdeki alan için alınan bu karar, yaşadığımız son orman yangınından önce alınmıştır. Bununla birlikte; orman vasfından çıkarılan arazinin iki katı kadar bir arazi, ağaçlandırılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, deprem, sel, yangın gibi afetler sonrası gösterdiği özveri ile vatandaşa "Başımıza bu felaket geldi ama hükümet bizi mağdur etmez" güvenini yaptıklarıyla vermiştir. Bu noktada millet nezdinde rüştünü ispatlamıştır. AK Parti döneminde Türkiye, Avrupa'nın en fazla ağaçlandırma yapan ülkesi hüviyeti kazanmıştır. Peki ya bu yalanları ortaya atanlar, onları besleyenler ve siyaseti bu yalan batağında boğma arzusunda olanlar ne yapmıştır? Koca bir hiç! Deprem için çivi çakmaz, yangın sonrası fidan dikmez, selin ardından yollar kuruyana dek kendilerini göstermezler. Asırlık ağaçları katleder, sessizliğe gömülürler. Körfez'de balıkların ölümüne sebep olurlar. Suçu balıklara atarlar. Biz yaralarımızı sarar, her felaketten sonra şehrimizi ayağa kaldırır, hemşehrilerimizi mağdur etmeyiz. Siz gölge etmeyin, başka ihsan istemeyiz." ifadelerine yer verdi.