DAHA 17 SON BÖLÜM İZLE: Kanal D Daha 17 20. bölüm full izle

Kanal D'nin dikkat çeken yapımlarından Daha 17 dizisinin 20. bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde yaşana gelişmeleri kaçırmak istemeyenler, Daha 20. bölüm izle seçeneklerini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Sevilen dizinin yeni bölümü izleyici karşısına çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, 11 Ekim Pazar günü 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, aşağıda bulunan bağlantı üzerinden bölüm detaylarına ulaşabilir.
Aras, Teoman'ı geçmişin karanlığından kurtarmaya kararlıyken Akkaya villasına yapılan polis baskını bütün dengeleri değiştirir. Hakan ve Şebnem gözaltına alınırken Leyla ile Teoman evlerinden ve ailelerinden uzak kalır. Teoman devlet yurduna yerleştirilir. Şebnem'in isteğiyle kardeşini yalnız bırakmayan Aras, aynı çatı altında geçirdikleri iki günde ona hiç olmadığı kadar yaklaşır.
Ancak Şebnem, ailesini kurtarmak için tehlikeli bir anlaşma yaparken Leyla'nın bastırılmış çocukluk anıları geri döner. Uğur'un izini süren Aras ile Serhat'ın öldüğü geceyi hatırlamaya başlayan Teoman, Akkayaların sakladığı gerçeğe yaklaşmaktadır.