Haberler Yaşam Haberleri Daha 17 son bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Daha 17 19.bölüm izle!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 01:19

Daha 17 son bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Daha 17 19.bölüm izle!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17, 19. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bölümde Aras, Serhat’ın ölümüne ilişkin gerçeğe ulaşmak için iz sürerken Teoman’ın kurduğu plan kardeşleri bir kez daha karşı karşıya getirdi. Daha 17’nin 19. bölümünde yaşananlar, bölüm özeti ve bölüm izleme bilgileri merak ediliyor.

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Daha 17 son bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Daha 17 19.bölüm izle!
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Daha 17 dizisi, 19. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Yeni bölümün yayınlanmasının ardından Daha 17 19. bölüm özeti, full bölüm izleme seçeneği ve son bölümde yaşanan gelişmeler araştırılmaya başlandı. Dizinin 19. bölümüne ilişkin detaylar izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

DAHA 17 19. BÖLÜM İZLE!

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 on dokuzuncu bölümüyle ekrana gelecek.Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/daha-17

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras'tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.

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Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz, Serhat'ın öldüğü geceyi aydınlatacak izlerin peşine düşer. Ancak Aras'ın kendisinden ve ailesinden sakladıklarını öğrenmeye kararlı olan Teoman, ona bir oyun hazırlar. Teoman'ın oyunu, iki kardeşi geçmişin karanlığıyla yeniden yüz yüze getirecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Daha 17 son bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Daha 17 19.bölüm izle!
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