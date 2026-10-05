Daha 17 son bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Daha 17 19.bölüm izle!

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras'tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.