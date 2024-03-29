‘Daha yapacak çok işimiz var

Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, İnağzı Mahallesi'nde düzenlenen ve yoğun bir kalabalığın olduğu mitingte konuştu. Alan "Allah'ın izniyle şehrimize ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet yolundan asla dönmeyeceğiz. Şehrimizin her bir vatandaşı için daha yaşanabilir bir Zonguldak hayali için gece gündüz çalışıyoruz. Sizlerin desteği ve katkılarıyla daha güzel bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla ilerliyoruz. Yeni dönemde bir çok hizmetimizi yine kıymetli mahalle sakinlerimiz ile buluşturacağız inşallah. Birlikte el ele vererek, hem şehrimizi hem mahallemizi en iyi noktalara taşıyacağız" dedi.