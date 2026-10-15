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Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:43

Mahsur kalan vatandaşları dalgıç polisler botlarla kurtardı

İstanbul’da yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalan vatandaşlar İstanbul Emniyeti’ne bağlı Dalgıç Polisler tarafından botlarla kurtarıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü; şehrin bütün kameralarının bağlı olduğu ve 24 saat takip edildiği Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'nden (KGYS) müdahale edilecek noktaları tespit ederek kurtarma ekipleri ve Dalgıç Polisleri yardıma ihtiyaç olan bölgelere yönlendirdi.

İstanbul genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dalgıç Polisler kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek verdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, aralarında şarkıcı Murat Boz'un da bulunduğu çok sayıda vatandaş mahsur kaldıkları noktalardan Dalgıç Polisler tarafından botlarla kurtarıldı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #MURAT BOZ #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #İSTANBUL EMNİYETİ
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Mahsur kalan vatandaşları dalgıç polisler botlarla kurtardı
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