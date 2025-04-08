Daltonlar polislerle çatıştı… Yaralı olarak ele geçirildiler

İstanbul Polisi; 6 Nisan Pazar gecesi saat 03.30 sıralarında Bakırköy İlçesi'ne bağlı Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde silah sesleri duyulması üzerine harekete geçti. Polisler hemen olay yerine gitti. O esnada polisleri fark eden saldırganlar motosikletle kaçmaya başladı. Saldırganlar kaçarken kendilerine yaklaşan polislerin üzerine doğru silahla ateş açtı. Bütün uyarılara rağmen kaçmaya devam eden saldırganlar Fatih İlçesi'nde motosikletle kaza yaptı. S.Z. (20) isimli saldırgan, motosikletin yanına yaklaşan polislere ateş açmaya devam etti ve etkisiz hale getirildi. S.Z. ve motosikletin sürücü M.F.Y. (17) olayda yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BİR MEKANI DAHA KURŞUNLAMIŞLAR

M.F.Y.'nin durumunun ağır olduğu ve olayda polislerin aracına bir merminin isabet ettiği belirtildi. Olay yerinde bir ruhsatsız tabanca, bir boş şarjör ve 24 boş kovan ele geçirildi. İki saldırganın olay öncesi motosikletle sahil yolunda bulunan, haraç istedikleri ve alamadıkları bir Türkü Evi'ne yönelik silahla ateş açtıkları tespit edildi. Daha önce de haraç istedikleri bir mekanı kurşunladıkları iddia edilen saldırganların "Daltonlar" adlı suç örgütünün üyesi oldukları öne sürüldü.