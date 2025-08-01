Daltonlar’a eş zamanlı baskın… 14 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul genelinde meydana gelen "İş Yeri Kurşunlama, Tehdit ve Kasten Yaralama" olaylarına karıştığı tespit edilen Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haraç istedikleri ve alamadıkları iş yerlerine yönelik motosikletli silahlı saldırılar düzenleyen Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün üyesi 14 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda üç ruhsatsız tabanca ve bir kurşunlama olayında kullanılan çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ayrıca suç örgütlerini övücü paylaşımlar ve örgüt propagandası yapıldığı tespit edilen 150 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.