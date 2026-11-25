Almanya Kamu Kanalı ZDF'nin yayınladığı Daltonlar Silahlı Suç Örgütü Belgeseli'nin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin dokuz kişiyi gözaltına almasıyla birlikte Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde yöneticisi Hüseyin Uluköylü devleti tehdit etti.

Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve Daltonlar Silahlı Suç Örgütü'nün sözde Avrupa Sorumlusu olan Hüseyin Uluköylü, haraç amacıyla tehdit ettikleri insanların iş yerlerini, araçlarını ve adreslerini kurşunlayan suç örgütü üyelerinin masum olduğunu ileri sürdü ve "Devran dönecek. Biz hiç bir şeyi unutmayız" dedi.

Motosikletli kurşunlama olaylarıyla masum insanların can ve mal güvenliklerine kasteden Daltonlar Silahlı Suç Örgütü mensuplarını savunan, masum olduklarını ileri süren ve Almanya'da firari olduğu değerlendirilen Hüseyin Uluköylü yaptığı sözde açıklamayla devleti alenen tehdit etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör