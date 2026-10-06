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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Daltonlar’ın suikast silahları Yunanistan’da ele geçirildi

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Emir SOMER Emir SOMER
Daltonlar’ın suikast silahları Yunanistan’da ele geçirildi
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Yunanistan'da yakalanan iki şüphelinin, silahlı suç örgütü 'Daltonlar' ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bir işyerinin zemin katındaki depodan çıkan biri Türk, diğeri Yunan iki kişiden şüphelenen Yunanistan polisi; şüphelilerin taşıdığı paket ve çantalarda keskin nişancı kullanımına uygun dürbün takılı Yugoslav yapımı askeri bir tüfek, Uzi tipi bir makineli tabanca, telsizler ve mühimmatlar buldu.

Şüphelilerden 30 yaşındaki Yunanistan vatandaşının, Daltonlar'a ağır silahlar temin etmekle suçlandığını tespit etti. Şüpheliler; silahları bir suikast gerçekleştirmeyi planlayan Daltonlar'a teslim edeceklerini itiraf etti. 36 yaşındaki Türk şüpheli, silahları Atina'da tutuklu olan Daltonlar Silahlı Suç Örgütü mensubu bir kişi adına teslim aldığını söyledi. İki şüpheli tutuklandı.

#ATİNA #YUNANİSTAN #DALTONLAR
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Daltonlar’ın suikast silahları Yunanistan’da ele geçirildi
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