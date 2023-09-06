Damada silahlı saldırı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bir düğün salonunda, damat 23 yaşındaki Ahmet E. kına gecesi için gelin 21 yaşındaki S.E. ile birlikte salona girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Gelinin akrabası olduğu belirtilen 26 yaşındaki Selahattin Aktaş, bir yıldır S.E. ile evlenmek istediği ancak genç kızın bunu kabul etmediği ileri sürüldü. Aktaş'ı istemeyen genç kız, bir süre önce Ahmet E. ile nişanlandı. Cuma günü yapılacak düğüne hazırlanan damat ve gelin dün akşam yapılacak olan kına gecesi öncesi silahlı saldırıya uğradı. Gaziler semtinde kolunda nişanlısı ile salona giren damat Ahmet E., arkadan yanaşan Selahattin Aktaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Aktaş'ın 8-10 el ateşiyle gelinin kollarında kanlar içerisinde yere yığılan damadın silahlı saldırıya uğrağı anlar ise saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Mermilerin isabet ettiği Ahmet E. ağır yaralanırken, seken kurşunların isabet ettiği E.K. isimli bir çocukta yaralandı. Hayatı tehlikesi olan Damat yakınları tarafından araçla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. E.K. ise, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖZEL EKİP 5 SAATTE YAKALADI

Saldırıdan sonra kayıplara karışan saldırganın yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Görüntüleri inceleyen polis, gelinin yakınlarının ifadeleri üzerine saldırganın kimliğini tespit etti. Gizlenebileceği adresleri operasyon yapan özel ekip, Selahattin Aktaş'ı 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde yakaladı. Saldırıda kullandığı silahla birlikte ele geçirilen Aktaş, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, polisin olayla ilgili yaptığı araştırmasında, Aktaş'ın yaklaşık bir yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı ileri sürüldü. Gelini ve damadı zaman zaman tehdit ettiği Aktaş'ın, ret edildiği için bu saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.