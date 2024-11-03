Haberler Yaşam Haberleri Kayınpeder damadını öldürüp intihar etmişti: O görüntülere erişim engeli!
Giriş Tarihi: 3.11.2024 19:08 Son Güncelleme: 3.11.2024 19:17

Kayınpeder damadını öldürüp intihar etmişti: O görüntülere erişim engeli!

İstanbul Bayrampaşa’da meydana gelen olayda kayınpeder Ekrem Girgin, damadı Arbin Timur'u öldürdükten sonra intihar etmişti. O anlara ilişkin çıkan kamera görüntülerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine erişim engeli getirildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kayınpeder damadını öldürüp intihar etmişti: O görüntülere erişim engeli!

İstanbul Bayrampaşa'da 1 Kasım günü meydana gelen olayda iddiaya göre M.T. eşi Arbin Timur'dan (32) çalışmadığı gerekçesiyle boşanmak istiyordu. Bunun üzerine M.T.'nin babası Ekrem Girgin, Arbin Timur'u kendi kuruyemiş dükkanında çalışması için çağırdı. Ekrem Girgin ve damadı birlikte çalışmaya başladı. Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Girgin ve Timur'un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem Girgin'in Arbin Timur'u öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ekrem Girgin'in damadı Arbin Timur ile sohbet ettikleri sırada çekmeceden silahını çıkarıp damadına art arda ateş ettiği, ardından da aynı silahla intihar ettiği görülüyordu.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Olaya ilişkin soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanlanan görüntülere erişim talebinde bulundu. Bu talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği o görüntülere erişim engeli getirilmesine karar verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayınpeder damadını öldürüp intihar etmişti: O görüntülere erişim engeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA