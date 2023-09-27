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Giriş Tarihi: 27.9.2023 23:05 Son Güncelleme: 27.9.2023 23:20

Konya'da vahşet! Damadını sopayla döverek öldürdü

Konya’da kayınpeder Veysel Alkılınç, tartıştığı damadı 26 yaşındaki Selahattin Güngör’ü sopayla döverek öldürdü. Katil zanlısı kayınpeder gözaltına alındı.

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Konya’da vahşet! Damadını sopayla döverek öldürdü

Konya'da kayınpeder Veysel Alkılınç, tartıştığı damadı 26 yaşındaki Selahattin Güngör'ü sopayla döverek öldürdü.

Cinayet, merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi'nde yaşandı. Kayınpeder Veysel Alkılınç, kızının imam nikahlı eşi Selahattin Güngör ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Alkılınç, tartışma sürerken damadı Güngör'e sopayla saldırdı. Güngör, başına aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Selahattin Güngör'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Katil zanlısı Alkılınç, suç aleti ile birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

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Konya'da vahşet! Damadını sopayla döverek öldürdü
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