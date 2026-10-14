Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 kişi tutuklandı

Ardahan'da Damal Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İki gün süren soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un yanı sıra Emre Köse, Davut Dirgen, Cihan Sönmez, Ömer Tatlı, Hakan Küçükalça, Cihan Çamlıyurt, Cemalettin Çamlıyurt, Kadir Yalçın ve Yurtakın Abay'ın bulunduğu öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. Damal Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında başlatılan soruşturmanın adli süreci sürüyor. Dosyaya ilişkin ayrıntıların ve soruşturmanın kapsamının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.