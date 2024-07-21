Muğla’da damat dehşeti! Yaşlı çifti hastanelik etti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Seçil Acar ve eşi Mustafa Acar arasında tartışma çıktı. Çift arasındaki problemi çözmek için Seçil Acar'ın annesi 64 yaşındaki Hatice Uryan ve 68 yaşındaki babası İlhan Uryan devreye girdi. Bu kez de eve gelen Uryan çifti ile damat Mustafa Acar arasında anlaşmazlık çıktı. Acar, eşinin annesi Hatice Uryan ve babası İlhan Uryan'ı darbetti.

Seçil Acar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralı Hatice Uryan ve eşi İlhan Uryan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma, olayın ardından Mustafa Acar'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Acar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.