Damat vahşeti: 1 ölü 3 yaralı

Adana'da Emine Tolan ile boşanma aşamasında olan İhsan T., çocuklarını göstermediği iddiasıyla eşinin ailesinin evini basarak kayınbiraderini öldürdü, aralarında kayınvalidesi ve kayınbabasının da olduğu 3 kişiyi de yaraladı. Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.