Dambıllı cinayette sıcak gelişme: Sedef Güler’i öldürüp köprüden atmışlardı

İstanbul Büyükçekmece'de denizde bulunan kan donduran cinayette sıcak gelişme yaşandı. 7 Haziran'da balıkçılar denizde halıya sarılı bir ceset gördü. Çağrılan sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan cesedin görüntüsü kan dondurdu. Elleri ve kolları bağlandıktan sonra halıya zincirlenmiş uçlarına da denize batması için 10 kiloluk dambıl bağlı olan kimliği belirsiz kadın cesediyle ilgili çalışma başlatıldı.

TEYZE ADLİ TIPTA DÖVMESİNDEN TEŞHİS ETTİ

Kimliği belirsiz cesetle ilgili polis çalışma yapan polis, parmak izlerinden cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğunu tespit etti. Bir gün önce kayıp başvurusu yapıldığı öğrenilen genç kızı, Adlı Tıp Morgunda teyzesi sırtındaki yüzü tanınmayacak durumda olan genç kızın cesedini sırtında bulunan 'Yılan' dövmesinden teşhis etti.

HALIDAKİ ETİKET CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Ceset ve halı üzerinde yapılan incelemede cinayet büro polislerinin dikkatini halıdaki bir etiket dikkat çekti. Bu etiket halı yıkama fabrikası etiketiydi. Kısa süre önce fabrikaya yıkanmak üzere verilen halıdaki etiket çıkarılmamıştı. Halının fotoğrafını çeken cinayet polisi hemen halı yıkama fabrikasına giderek üzerindeki etiketten halının hangi adresten alınıp bırakıldığını öğrendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALDI

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı. Emlakçı Zafer B'nin evi Fırat B'ye kiraladığını öğrenmesinin ardından cinayet polisi bu kez Fırat B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bayrampaşa'da olduğu belirlenen 53 yaşındaki Fırat B, gözaltına alındı. Telefonla en son irtibatta olduğu Onur Ö., ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.

CESEDİ KÖPRÜDEN ATTIK

Sedef Güler'in öldüğü evi 1 ay önce kiraladığı öğrenilen 53 yaşındaki Fırat B., ifadesinde "Ben öldürmedim, arkadaşım Yavuz B., aradı nalburdan zincir alıp eve gittim. Cesedi halıya sardık araçla götürüp gece köprüden attık" dediği öne sürüldü. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, cesedin Mimar Sinan Köprüsü üzerinden denize atıldığı görüntülerine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki 4 gün süren sorgularının ardından Fırat B., ve Onur Ö., Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Sedef Güler'in ölümüyle ilgili en büyük şüpheli Yavuz G'nin ise arama çalışmaları sürüyor.