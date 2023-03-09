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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Damdaki Kemancı filminin ‘Teyve’si öldü

Damdaki Kemancı filminin ‘Teyve’si öldü
Damdaki Kemancı filminde Tevye karakterini canlandıran ve bu rolüyle Türkiye'de de ün kazanan aktör Chaim Topol'ün önceki gün 87 yaşında yaşama veda ettiği açıklandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün açıklama yaparak 9 Eylül 1935 yılında Tel Aviv'de dünyaya gelen ve 1971 yılında ünlü Broadway müzikali Damdaki Kemancı oyununun beyaz perdeye uyarlanmasıyla 'Tevye' karakterini canlandıran Topol'ün yaşama veda ettiğini duyurdu.



Cumhurbaşkanı Herzog, dünyaca ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Topol'ün kariyeri boyunca oyunculuk alanındaki ustalığının saygıyla anıldığını ifade edip "Yeteneği ve yaratıcılığıyla pek çok ödüle layık görüldü ama en önemli ödülü, canlandırdığı onlarca karakterde onunla gülen biz kazandık" dedi.

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Damdaki Kemancı filminin ‘Teyve’si öldü
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