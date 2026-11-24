"Damga 47" isimli operasyonu Mardin Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü; Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde düzenledi. Deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar alan araçlara ait şasi ve motor bilgilerini değiştiren; çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktaran ve "Change" yöntemiyle söz konusu araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağlayan şebekenin 18 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin'de dört, diğer illerde 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör