Daniel Craig’in çağrısıyla müthiş bağış

Asrın felakati için dünyaca ünlü birçok isim seferber oldu. Sinema tarihinin ünlü karakteri James Bond'u canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, yaklaşık iki hafta önce Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Oyuncunun çağrısı üzerine 100 milyon sterlinin üzerinde para toplandı. Birleşik Krallık'taki 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC) ile birlikte çalışan 54 yaşındaki aktör, depremlerden bu yana 101.5 milyon sterlin (2 milyar 288 milyon 650 bin 732 TL) toplandığını duyurdu.James Bond karakterine beşinci ve son kez hayat vererek ikonik role veda eden İngiliz oyuncu, bağışta bulunanlar için teşekkür mesajı yayınladı. Craig mesajında "Depremler saniyeler sürdü ama etkisi yıllarca sürecek. Hastaneler, okullar ve işyerleri enkaza döndü, yüz binlerce insan dondurucu kış koşullarında evsiz kaldı. Lütfen DEC'i destekleyerek onlara yardım etmek için elinizden geleni yapın" dedi. Ünlü aktörün seslendirmesiyle depremin yıkımını gözler önüne seren 90 saniyelik bir özel film İngiltere'nin 29 kanalında birden eşzamanlı olarak yayınlandı.