Daniele Rugani kimdir? Adı Galatasaray’la anılan Daniele Rugani kaç yaşında, nereli?

Son dakika Galatasaray transfer söylentileri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüple, Daniele Rugani'nin adının anılması sonrasında oyuncuyla ilgili bilgiler merak edilerek "Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaşmaya başladı.
Daniele Rugani (d. 29 Temmuz 1994, Lucca) İtalyan futbolcudur. Serie A takımlarından Juventus'ta forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine Juventus kulübünde başladı. Daha sonra ise Empoli kulübünde oynadı.
Doğum tarihi: 29 Temmuz 1994 (28 yaşında)
Doğum yeri: Lucca, İtalya
Boyu: 1,90 m (6 ft 3 in)
Mevkii: Stoper
Kulübü: Juventus
Numarası: 24
2013-2015: Empoli
2015- Juventus
2015→ Empoli (kiralık)
2020-2021→ Rennes (kiralık)
2021→ Cagliari (kiralık)