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Giriş Tarihi: 3.8.2022 00:06 Son Güncelleme: 3.8.2022 00:06

Daniele Rugani kimdir? Adı Galatasaray’la anılan Daniele Rugani kaç yaşında, nereli?

Transfer sezonu kapsamında Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, kadrosuna yeni isimler katmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın son olarak adının Daniele Rugani ile anılması sonrasında futbolcuyla ilgili detaylar merak edilerek “Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar devam ediyor. Merak edilen Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Daniele Rugani kimdir? Adı Galatasaray’la anılan Daniele Rugani kaç yaşında, nereli?

Son dakika Galatasaray transfer söylentileri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüple, Daniele Rugani'nin adının anılması sonrasında oyuncuyla ilgili bilgiler merak edilerek "Daniele Rugani kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaşmaya başladı.

DANİELE RUGANİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Daniele Rugani (d. 29 Temmuz 1994, Lucca) İtalyan futbolcudur. Serie A takımlarından Juventus'ta forma giymektedir.

DANİELE RUGANİ KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Juventus kulübünde başladı. Daha sonra ise Empoli kulübünde oynadı.

DANİELE RUGANİ KİŞİSEL BİLGİLERİ

Doğum tarihi: 29 Temmuz 1994 (28 yaşında)

Doğum yeri: Lucca, İtalya

Boyu: 1,90 m (6 ft 3 in)

Mevkii: Stoper

DANİELE RUGANİ KULÜP BİLGİLERİ

Kulübü: Juventus

Numarası: 24

DANİELE RUGANİ PROFESYONEL KARİYERİ?

2013-2015: Empoli

2015- Juventus

2015→ Empoli (kiralık)

2020-2021→ Rennes (kiralık)

2021→ Cagliari (kiralık)

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Daniele Rugani kimdir? Adı Galatasaray’la anılan Daniele Rugani kaç yaşında, nereli?
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