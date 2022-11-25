Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede? Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı nerede sorusuna cevap arayanlar genellikle Trakya bölgesinde kamp yapmak isteyenlerdir. Türkiye'nin her bir yerinden Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı'na nasıl gidilir araştırması yapanlar vardır. Danişment Tabiat Parkı konumu son derece merkezi bir yerdedir. Danişment Tabiat Parkı giriş ücreti ve konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı Nerede?



Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı, Edirne'nin Keşan ilçesi sınırları içindedir. İlçe merkezine 41 km uzaklıkta olan bu kamp alanı, denize sıfır konumu ile kamp meraklılarının dikkatini çeker. Doğal güzellikler ve kamp alanındaki imkânlar, insanları tatmin edecek düzeydedir.

Danişment Tabiat Parkı Giriş Ücreti



Danişment Tabiat Parkı giriş ücreti, araç cinsine ve bölgede kamp yapmak isteyip istemediğinize göre değişir. Otomobil ile tabiat parkına giriş yapacaksanız giriş ücreti araç başı 50 tl'dir. Şahıs girişi için de kişi başı ücret 17 tl'dir. Tabit parkı, aynı zamanda güzel bir kamp alanına da sahiptir. Kamp alanında kalmak isteyenler için çadır başı 130 tl ücret talep edilir. Karavanlar için ise bu ücret 200 tl'dir.



Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı'na Nasıl Gidilir?



Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı'na pratik bir şekilde ulaşmanız mümkündür. Kamp alanına Edirne ya da Tekirdağ tarafından gelmek isteyen kamp severlerin Keşan üzerinden güzergâh planlaması yapması daha mantıklı olacaktır. Gelibolu üzerinden kamp alanına gelmek isteyenler ise Güneyli-Kavakköy istikametini takip ederek Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı'na ulaşabilirler.

Son derece modern imkânlara sahip olan Danişment Tabiat Parkı Kamp Alanı, her yıl binlerce kamp tutkunu tarafından tercih edilir. Çok sayıda işletmenin de bulunduğu alanda, ihtiyaçlarınızı pratik şekilde karşılayabilirsiniz.