Darbuka ritmiyle hayata bağlanıyorlar

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde kurdukları Türk Sanat Müziği ve Perküsyon Grubu'nda bir araya gelen kadınlar, hem müzik yapıyor hem de sosyalleşiyor. Kadınların sanatsal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan grup, farklı yaş ve mesleklerden birçok kadını bir araya getirdi. Haftanın belirli günlerinde Bozok Evi'nde atölye çalışmalarında buluşan kadınlar, belirli dönemlerde halka açık konserler de veriyor. Koro şefi Mustafa Koç, gazetecilere, geçen yıl atölye çalışmalarına başladıklarını, bu zamana kadar 4 konser verdiklerini söyledi. 5'inci konserin hazırlığını yaptıklarını ifade eden Koç, darbuka ritim grubunda 25, Türk Sanat Müziği grubunda da 35 kişinin bulunduğunu anlattı. Yozgat'ın sosyal ve kültürel anlamda gelişmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Koç, "Bu grupta biz aile, arkadaş oluyoruz. Kadınlar müzikle sosyalleşiyor. İşimizden de çok keyif alıyoruz" dedi. AA