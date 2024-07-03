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Giriş Tarihi: 3.7.2024 21:51 Son Güncelleme: 3.7.2024 22:10

Darıca'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını vurdu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, fabrika işçisi olduğu öğrenilen Selahattin K., boşanma sürecinde olduğu eşi ve iki çocuğunu tabanca ile yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan baba polis tarafından kısa sürede yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Darıca’da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını vurdu

Olay, akşam saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Fabrika işçisi Selahattin K., boşanma aşamasındaki eşi Semiha K. (39) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine, Selahattin K. yanındaki tabanca ile eşine ve çocukları Yaren K. (14) ile İsmail K.'ye (17) ateş etti.

Anne ve iki çocuğu kanlar içinde yere yığılırken, Selahattin K. olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, kapıyı açarak sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasını sağladı.

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildiler. Olay sonrası geniş çaplı bir çalışma başlatan polis, kaçan Selahattin K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Darıca'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuklarını vurdu
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