Darıca’da yol verme tartışması kanlı bitti: 12 yaralı, 5 gözaltı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Darıca İlçesi Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde medyana gelen olay şu şekilde başladı. İddiaya göre, Savaş D. isimli vatandaş, yol verme meselesi yüzünden Fırat O., Ferhat O. ve Osman O. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri araçtan silah çıkararak havaya ateş etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, Fırat O. ve Ferhat O.'yu gözaltına aldı. Ferhat O., olayda kullandığını belirttiği kuru sıkı tabancayı polislere teslim etti.

12 YARALI

Ancak tartışma burada bitmedi.yaşanan olayın hemen ardından yakınlarını da olay yerine çağıran taraflar, bu kez Osmangazi Mahallesi Sancak Sokak'ta tekrar karşı karşıya geldi. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada,Reşat D. (30) karnından tek kurşunla yaralandı. Vedat H. (39) sağ bilek üstünden silahla yaralandı. Vesim H. (36), sağ parmağından sıyrık aldı. Güven C. (32), bacağından silahla yaralandı. Tayfun D. (19), sağ serçe parmağından ve sol baldırından sıyrıkla yaralandı. Alper D. (18), kafasına sopa darbesi aldı. Bülent S. (51), kafasından sopayla yaralandı. Vural H. (21), darp edilerek yaralandı. Deniz D. (35), Erdal D. (29), Sinan O. (45), Kemal U. (61), Bahattin O. (53), Doğan U. (35) ve Onur Ş. ise darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kavgada yaralananlar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların tedavisi devam ederken, olayın iki aile arasında yaşanan anlaşmazlığın bir devamı olduğu da ileri sürüldü. Polis, olayın ardından kavga ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.Olayla ilgili 5 kişinin gözaltında olduğu öğrenildi.