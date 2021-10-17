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Giriş Tarihi: 17.10.2021 12:20 Son Güncelleme: 17.10.2021 12:25

Dark Operasyonu’nda 6 kişi tutuklandı

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Dark Operasyonu’nda 6 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri Ereğli ilçesinde uyuşturucu  madde ticareti suçuna yönelik ‘Torbacılara’ Dark isimli operasyon gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta 60 günlük takip neticesinde 20 şüpheli şahıs yakalanırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diğer 11 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem gördüğü belirtildi.

Dark Operasyonu'nda 49 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, 3 bin TL para ele geçirildi. 15 ve 16 Ekim 2021 tarihlerinde Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 9 şüpheli şahıstan A.K. ve T.A. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest kalırken A.D., E.T,. F.Ü., M.U., O.K. ve T.T. isimli toplam 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklandı.

E.B. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kalırken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Dark Operasyonu’nda 6 kişi tutuklandı
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