Dark Operasyonu’nda 6 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta 60 günlük takip neticesinde 20 şüpheli şahıs yakalanırken, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diğer 11 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem gördüğü belirtildi.

Dark Operasyonu'nda 49 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, 3 bin TL para ele geçirildi. 15 ve 16 Ekim 2021 tarihlerinde Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 9 şüpheli şahıstan A.K. ve T.A. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest kalırken A.D., E.T,. F.Ü., M.U., O.K. ve T.T. isimli toplam 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklandı.

E.B. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kalırken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.