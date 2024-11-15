Olay Cuma günü saat 14.30 sıralarında Belediye binası önünde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde yürürken zabıta memuru tarafından darp edildiğini belirten genç kız, polis ekiplerine; "Gelsin benden özür dilesin. Feriştahı gelse susmam. Eğer özür dilemezse kendisinden şikayetçiyim. Sırtım vurarak beni itekledi ve darp edildim. Kameraların incelenmesini istiyorum. O zabıta memuru buraya gelecek" diyerek yaşadığı olayı anlattı.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri genç kızın şikayeti üzerine, önce İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi götürülerek, sağlık muayenesinden geçirilmesinin ardından Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da darp edildiğini iddia eden genç kız zabıtadan şikayetçi oldu