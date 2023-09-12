Darp edilen cinsel istismar şüphelisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesinde meydana gelen olayda, F.S., M.Ö.'nün oturduğu eve gitti. Bu sırada M.Ö.'nün babası ve eniştesi kızlarını istismar ettiği gerekçesiyle F.S.'yi darp etti. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri ve F.S.'yi 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına aldı. F.S.'nin polis merkezine götürülmeden önce yapılan doktor muayenesinde, kafasında ve kollarında kesiler olduğu belirlendi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İfadesinin ardından polis merkezinde rahatsızlanan F.S., polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan F.S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, M.Ö.'nün ailesinden 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından 2'si ise sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.