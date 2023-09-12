Darp edilen cinsel istismar şüphelisi hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesinde meydana gelen olayda, F.S., M.Ö.'nün oturduğu eve gitti. Bu sırada M.Ö.'nün babası ve eniştesi kızlarını istismar ettiği gerekçesiyle F.S.'yi darp etti. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri ve F.S.'yi 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına aldı. F.S.'nin polis merkezine götürülmeden önce yapılan doktor muayenesinde, kafasında ve kollarında kesiler olduğu belirlendi.