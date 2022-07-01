Darp edilip 3. kattan atılan kuaför öldü

Eskişehir'de, 26 yaşındaki erkek kuaförü Gökhan Kısacık, alacak meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet olan 1'i kadın 3 kişi tarafından dövülerek 3'üncü kattaki evinin penceresinden atıldı. Ağır yaralanan Kısacık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüpheliler Emine B. (27), Mesut T. (35) ve Mert E. (26), yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, kavga ettikleri Kısacık'ın pencereden kaçmaya çalışırken düştüğünü öne sürdükleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.