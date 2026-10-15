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Giriş Tarihi: 15.10.2026 18:03

Datça’da 50 yaşındaki restoratör evinde ölü bulundu!

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Ören Yeri'nde restoratör olarak görev yapan 50 yaşındaki Murat Karatağ evinde ölü olarak bulundu.

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DHA
Datça’da 50 yaşındaki restoratör evinde ölü bulundu!
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Olay, Datça ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Knidos Ören Yeri'nde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ'a ulaşamayan iş arkadaşları, kaldığı eve gitti. Karatağ'ı hareketsiz halde bulan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Karatağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Karatağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

#MUĞLA #DATÇA
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Datça’da 50 yaşındaki restoratör evinde ölü bulundu!
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