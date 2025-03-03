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Giriş Tarihi: 3.3.2025 20:52 Son Güncelleme: 3.3.2025 20:59

Datça’da çağla bademi 700 TL’den tezgahta yerini aldı

Datça’nın dünyaca ünlü bademlerinde mevsimin ilk çağla bademi, pazar tezgahlarında 700 TL'den yerini aldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da çağla bademi 700 TL’den tezgahta yerini aldı

Datça badem ağaçları, bir yandan çiçek açarken diğer yandan da ilk çağla hasadını vermeye başladı. Badem üreticileri, bu değerli ürünü İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor. Üreticiler, kaliteli çağla bademi için taleplerin yoğun olduğunu belirtti.

Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, çağla üretimine ilişkin yaptığı açıklamada, hava şartlarının sert geçmesine rağmen çağla bademinin veriminden umutlu olduklarını ifade etti. Usul, "Badem ağaçlarımız bu yıl da güzel bir verim verdi. Soğuk hava şartlarına rağmen çağlalarımızın kalitesi yüksek. Üreticilerimiz büyük bir gayretle çalışıyor ve ürünlerimizi en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

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Datça’da çağla bademi 700 TL’den tezgahta yerini aldı
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