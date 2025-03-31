Datça’da fırtına nedeniyle tekne battı

Sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına, kısa sürede şiddetini artırarak denizcilere zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle sahilde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken Datçalılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle büyük bir zorluk yaşadı.

Fırtına özellikle denizciler için tehlikeli bir duruma yol açarken bayram tatili için Datça'yı seçen vatandaşlar için de olumsuzluk yaşattı. Ters yönde esen fırtına, demirli teknenin kıyıdan uzaklaşmasına ve batmasına neden oldu. Kurtarma ekipleri, batan tekneye ulaşmak ve denizdeki olumsuz koşullara karşı önlem almak için hızla bölgeye sevk edildi. Olayla ilgili yetkililer, denizcilere uyarı yaparak, fırtınanın etkisini sürdürmeye devam edebileceğini belirtti.