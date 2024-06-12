Datça’da kaybolan genç Rodos’ta bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Kemal Atakan Aydoğan, 10 gün önce balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Ancak rüzgâra yakalanan Aydoğan, Rodos açıklarına sürüklendi. Yunan karasularına girince de Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne Ful Yanbak Aydoğan ise oğluna ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polisin de ulaşamadığı Kemal Atakan Aydoğan, günler sonra annesini arayarak Rodos'ta olduğunu söyleyip yardım istedi.Bunun üzerine Datça İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvuran anne Aydoğan, durumu anlatınca Yunan makamları ile Türk makamları arasında Kemal Atakan'ın iadesine yönelik girişimler başlatıldı. Rodos'ta Yunan karasularına kaçak yollardan girdiği iddiası ile gözaltına alınan gencin, annesine, Rodos'ta tarla ve bahçe işlerinde çalıştırıldığını söylediği öğrenildi.