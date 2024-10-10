Datça’da kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Körnek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Körnek'in acı haberin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.