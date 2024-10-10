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Giriş Tarihi: 10.10.2024 22:56 Son Güncelleme: 10.10.2024 23:11

Datça'da kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti

Muğla’nın Datça ilçesinde ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Erhan Körnek, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında göre, A.Ş. (17) idaresindeki otomobil ile Erhan Körnek (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Körnek savrulan motosikletten savruldu. İddiaya göre A.Ş. otomobil ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Körnek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Körnek'in acı haberin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Datça'da kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti
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