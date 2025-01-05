Haberler Yaşam Haberleri Datça’da zor gece! Kaymakamlıktan "Dere kenarlarindan uzak durun" çağrısı
Giriş Tarihi: 5.1.2025 01:38

Datça’da zor gece! Kaymakamlıktan "Dere kenarlarindan uzak durun" çağrısı

Muğla’nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış felakete dönüştü. Yollar göle döndü, İskele Mahallesi sele teslim oldu. Çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Dere yatakları taştı. Kaymakamlık vatandaşlara "Dere kenarlarından uzak durun" çağrısı yaptı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’da zor gece! Kaymakamlıktan Dere kenarlarindan uzak durun çağrısı

Meteoroloji'nin Muğla için 2 sürecek turuncu kod uyarısının ardından, sabah saatlerinden itibaren etkili yağış başladı. Muğla'nın ilçelerinde giderek etkisini artıran yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Datça'da şiddetini artıran yağıştan dolayı yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı.Elektrik kesintileri oldu.

Etkili yağışa trafikte yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İskele Mahallesinde etkili yağış felakete dönüştü, yollar sel sularına teslim oldu. Ekipler, taşkın ve su baskınları yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

İlçede zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın çağrısının yanı sıra dere yataklarından mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiği vatandaşlara duyuruldu.

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Datça’da zor gece! Kaymakamlıktan "Dere kenarlarindan uzak durun" çağrısı
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