Datça’daki orman yangını şüphelisi tutuklandı

Muğla Datça Kızılbük mevkii Domuzçukuru bölgesinde dün saat 16.35'te orman yangını çıktı.

Datça Orman İşletme Şefliği ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan ve havadan müdahalelere başladı. Sarp ve karayolu ile ulaşımı zor bir bölgede meydana gelen yangınla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı. Denizin hemen dibinden başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.