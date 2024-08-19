Haberler Yaşam Haberleri Datça’daki orman yangını şüphelisi tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.8.2024 18:39 Son Güncelleme: 19.8.2024 18:40

Datça’daki orman yangını şüphelisi tutuklandı

Muğla Datça’da çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınının çıkış nedeniyle ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bölgede kasten yangın çıkarttığı değerlendirilen 1 İran uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’daki orman yangını şüphelisi tutuklandı

Muğla Datça Kızılbük mevkii Domuzçukuru bölgesinde dün saat 16.35'te orman yangını çıktı.

Datça Orman İşletme Şefliği ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan ve havadan müdahalelere başladı. Sarp ve karayolu ile ulaşımı zor bir bölgede meydana gelen yangınla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı. Denizin hemen dibinden başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bölgede kasten yangın çıkarttığı değerlendirilen bir şüpheli jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak dağlık araziye kaçtığı belirlendi.

Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde arazide saklanan 1 İran uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Datça’daki orman yangını şüphelisi tutuklandı
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