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Giriş Tarihi: 13.7.2022 23:33 Son Güncelleme: 14.7.2022 00:10

Datça’daki yangında gece görüşlü helikopterler görevde

Muğla Datça’da, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Mesudiye Mahallesinde alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle, yöre halkı ve tatilcilerin güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler yangına karadan müdahale etmeye devam ediyor. İş makineleri, yangın bölgesinde emniyet şeridi ve arazözler için yol açıyor. Yangın söndürme işçileriyse, alevlerle savaşmaya devam ediyor. Gece görüşlü helikopterler ise ilk kez yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Datça’daki yangında gece görüşlü helikopterler görevde

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye mahallesinin Hava Radar mevkiinde 12.21'de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının tespit edilmesi ile 14 dakikada ilk müdahale yapıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Mesudiye Mahallesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucunda, evler tahliye edilmeye başlandı. Yöre halkı ve tatilcilerin güvenli bölgelere tahliyesi gerçekleştirildi. Bölgede rüzgarın hızı 50 kilometreye kadar çıkarken, kızılçam bitki örtüsünün hızlı yanan bir tür olması da durumu olumsuz etkiledi. Yangın bölgesine giden yollar trafiğe kapatıldı. Akşam saatlerinde doğru, yangın iki noktada etkili olmaya başladı. Yangında Mesudiye Mahallesi, Hayıtbükü ve Döşemealtı mevkileri olumsuz etkilendi. Mesudiye ve Hayıtbükü arasındaki sırtlar zeytinlik ve ziraat alanlarında alevler etkisini sürdürdü.



Giderek büyüyen yangına 20 helikopter, 10 uçak, 26 iş makinası, 151 arazöz, 850 personelle havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilmeye devam etti. Emniyet ve Jandarma TOMA'ları Datça'da orman yangınıyla mücadelede en ön safta yer aldı.

Datça’daki yangında gece görüşlü helikopterler görevde | Video

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREVDE

Akşam saatlerinde yangınla mücadele karadan yoğun bir şekilde sürüyor. İş makineleri, yangın bölgesinde emniyet şeridi ve arazözler için yol açıyor. Yangın söndürme işçileriyse, alevlerle savaşmaya devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlere, yangın bölgesinin koordinatları yüklendi. Gece görüşlü helikopterler, yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Bakan Kirişçi duyurmuştu:

Muğla'nın Datça ilçesinde, bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Kirişci, gece görüş sistemine sahip yangın söndürme helikopterinin, Datça'da ilk kez kullanılacağını söyledi. Yangından en fazla etkilenen Hayitbükü koyuna gelen ve burada işletme sahipleri ile görüşen Bakan Kirişci, şöyle konuştu:



"Gece kullanılabilen helikopterler ilk kez burada denenecek. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Yangın söndürme çalışmaları teknik bir iş. 'Arkadaşlar burada şöyle bir şey var, nasıl yapalım' diye soruyorum. Çünkü bu, teknik çalışma gerektiren bir iş. Teknolojimiz, bu konularda en üst düzeyde. Kullandığımız yapay zeka yazılımımız, donanımlarımız üst düzey. Biz, Marmaris'te daha beterini gördüğümüz için, burada çok şükür daha erken kontrol altına alınacaktır. Rahat olun" diye konuştu.

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Datça’daki yangında gece görüşlü helikopterler görevde
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