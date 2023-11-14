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Giriş Tarihi: 14.11.2023 12:44 Son Güncelleme: 14.11.2023 13:08

Datça'ya acı haber! Minibüsün çarptığı üniversiteli Ayça hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünün çarptığı motorlu bisiklet sürücüsü üniversite öğrencisi Ayça Ölmez olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça’ya acı haber! Minibüsün çarptığı üniversiteli Ayça hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında, minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez idaresindeki motorlu bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorlu bisiklet ve sürücüsü yola savruldu. Bir anda yere savrulan genç kız, kafasını sert bir şekilde yere çarparak ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü M.Ş.'nin yapılan muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Acı haber Datça'yı üzdü

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın'da ADÜ Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez'in acı ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz genç kızın ölüm haberini alan aile cenazeyi teslim almak için Aydın'a gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Datça'ya acı haber! Minibüsün çarptığı üniversiteli Ayça hayatını kaybetti
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