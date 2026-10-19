Davayı karara bağlama vaadiyle 1 milyon 829 bin lira dolandırdı: Sahte başsavcı vekili ile 2 kişi yakalandı!

Olay, araç kiralama işi yapan H.Ç.'nin 16 Ekim'de emniyete başvurmasıyla ortaya çıktı. H.Ç., kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıtan bir kadın ile yanındaki kişilerin Finike'deki gayrimenkul anlaşmazlığına ilişkin davasını karara bağlama vaadiyle kendisinden 279 bin lira aldığını ileri sürdü. Şüphelilerin daha sonra kararın çıktığını söylediklerini belirten H.Ç., dosya hakimlerine verecekleri gerekçesiyle kendisinden 1 milyon 500 bin lira daha istediklerini bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin H.Ç.'ye WhatsApp üzerinden gönderdiği "Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi" başlıklı sahte karar metnini temin ederek, muhafaza altına aldı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerden kendisini Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak tanıttığı belirtilen E.G., kendisini başsavcı vekilinin makam şoförü olarak tanıttığı belirtilen S.G. ve olayı organize ettiği ileri sürülen A.G. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu ve SIM kartları, 2 bilgisayar, bin 400 lira ile çok sayıda sahte mahkeme kararı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

EMEKLİ POLİS MEMURU DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin aynı yöntemle galerici A.G.'den 1 milyon 400 bin lira, emekli polis memuru A.H.D.'den ise 150 bin lira alarak dolandırdıkları tespit edildi. A.G. ve A.H.D.'nin de bugün emniyette müşteki sıfatıyla ifadeleri alındı. Nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.