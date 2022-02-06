Davayla biten eyleme beraat çıktı

2016 yılı Ağustos ayında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinde çıkan yemeklerden dolayı personellerden bazısı zehirlendiklerini ileri sürerek, üniversite binası önünde eylem yapmışlardı. Üniversite yetkilileri personellere, üniversite sınırları dışarısında açıklama yapması gerektiğini söylediğinde ise personellerle güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşanmıştı. Rektörlük başlattığı incelemede zehirlendiğini öne sürdüğü Cemal Bilgin, Caner Kutlu ve Volkan Keskin'in olay günü yemekhanede yemek yemediklerini tespit etti. Rektörlük yetkilileri güvenlik kamera görüntülerini delil olarak sunarak, savcılığa başvurdu.

YEMEK YEMEMİŞLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 çalışanın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Cemal Bilgin ifadesinde, yemekhaneye gitmediğini onaylarken arkadaşlarına destek vermek amacıyla açıklama yaptığını anlattı. Üniversitenin güvenlik görevlilerine direnerek tehdit eden ve üniversitede yemediği yemekten zehirlendiğini ileri sürerek yetkililere iftira attığı gerekçesiyle personeller hakkında iddianame hazırladı. 3 personel hakkında, "İftira, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan dava açtı.

BERAAT ETTİLER

Yargılanan personeller, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Cemal Bilgin'in işten çıkarılmasıyla ilgili üniversitenin bahçesinde yapılmak istenen basın açıklaması sırasında toplanan kalabalığı dağıtmak için olay yerinde bulunan personellerin, güvenlik görevlilerine karşı direnerek suç işledikleri iddiasının, kamera çözümlerine göre böyle bir olay yaşanmadığı belirlendi. Bilgin'in hakaret suçundan bahisle söylediği sözleri söylediğine ilişkin delil bulunmadığı belirlendi. Mahkeme, yargılanan tüm personellerin beraatlarına karar verdi. Karar, istinaf mahkemesince onandı.