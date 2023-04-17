David Fincher Filmleri - IMDB Puanları İle David Fincher’ın En İyi Filmleri ve Dizileri

David Fincher filmleri birçok insanın araştırdığı, izlemekten zevk aldığı filmlerdendir. IMDB puanları ile David Fincher'ın en iyi filmleri ve dizileri araştırılmaktadır. David Fincher filmleri sıklıkla izlenmekte ve IMDB puanları ile David Fincher'ın en iyi filmleri ve dizilerinin listelerine ulaşılmak istenilmektedir. Peki IMDB puanları ile David Fincher'ın en iyi filmleri ve dizileri nelerdir?

David Fincher Filmleri

David Fincher, 28 Ağustos 1962'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde doğan bir film yönetmeni ve yapımcısıdır. Kariyerine müzik videoları yöneterek başlamıştır ve daha sonra Hollywood'da birçok başarılı film yönetmiştir. Ayrıca Yönetmenlik tarzı genellikle karanlık ve psikolojik gerilimli filmler üzerine odaklanır. David Fincher, başarılı bir film yönetmeni ve yapımcısıdır. David Fincher'ın filmlerinin ortak özelliği, genellikle karmaşık hikayeleri olan, zekice kurgulanmış senaryoları ve görsel anlatım teknikleriyle dikkat çeken, psikolojik gerilim, drama ve suç türlerindeki filmler olmasıdır. Ayrıca, sık sık düşük ışık koşullarında çekilmiş sahneler ve soğuk, kasvetli bir atmosfer ile de tanınırlar.

IMDB Puanları ilee David Fincher'ın En İyi Filmleri ve Dizileri

IMDB puanlarına göre David Fincher'ın en iyi filmleri ve dizileri şunlardır:

1-Se7en (1995): 8.6 IMDb puanı

Bir seri katilin işlediği cinayetlerin izini süren iki polisin hikayesini anlatıyor. Bir seri katil, yedi ölümcül günahı temsil eden cinayetler işlemeye başlar ve iki dedektif, onu yakalamak için zorlu bir mücadeleye girer.

2-Fight Club (1999): 8.8 IMDb puanı

İnsanların hayatındaki tüketim kültürüne eleştirel bir bakış açısı getirir. Brad Pitt ve Edward Norton'un başrollerini paylaştığı film, Fincher'ın en tartışmalı yapımlarından biridir. İsimsiz bir karakter, uyku bozuklukları ve yıpratıcı bir iş hayatıyla boğuşurken, karizmatik ve asi Tyler Durden ile tanışır ve onunla bir güçlendirme kulübüne katılır. Ancak, Tyler'ın gerçek kimliği şok edici bir gerçekle ortaya çıkar.

3-The Social Network (2010): 7.7 IMDb puanı

Facebook'un kuruluşu ve yaratıcısı Mark Zuckerberg'in hikayesini anlatıyor. Jesse Eisenberg'in Zuckerberg'i canlandırdığı film, Fincher'ın en beğenilen projelerinden biridir. Facebook'un kuruluşunu ve kurucusu Mark Zuckerberg'in hayatını ve hikayesini anlatan film, iş, para ve arkadaşlık ilişkilerinin incelikleri ile birlikte, modern dünya iletişim ve teknoloji devriminin etkisini de ele alır.

4-Gone Girl (2014): 8.1 IMDb puanı

Kaybolan bir kadının hikayesini anlatıyor. Ben Affleck ve Rosamund Pike'ın başrollerinde olduğu Gone Girl, Fincher'ın karanlık atmosferini ve gerilim dolu hikayelerini seven izleyiciler için ideal bir seçimdir. Bir kadının ortadan kaybolmasıyla başlayan film, kocasının asılmasına yol açabilecek kadar karışık bir olay örgüsüne sahiptir.

5-House of Cards (2013-2018): 8.7 IMDb puanı

ABD siyaset dünyasındaki entrikaları konu alıyor. Kevin Spacey ve Robin Wright'ın başrollerinde olduğu House of Cards, Fincher'ın yapımcılığını üstlendiği ve başarıyla yönettiği bir dizi olarak öne çıkıyor.

6-The Girl with the Dragon Tattoo (2011)- 7.8 IMDb puanı

Stieg Larsson'un aynı adlı romanından uyarlanan film, gazeteci Mikael Blomkvist ve hacker Lisbeth Salander'ın bir araya gelerek, yıllar önce kaybolan bir genç kadının kayboluşunu araştırması üzerine kuruludur.

7-The Game (1997) – 7.8 IMDb puanı

Varlıklı bir iş adamı, doğum gününde abisi tarafından bir hediye olan gizemli bir "oyun"a dahil edilir, ancak oyunun ne olduğu ve kim tarafından kontrol edildiği belirsizdir.

8-Panic Room (2002)- 6.8 IMDb puanı

Bir annenin, yeni aldığı evinde, soyguncuların evine girdiğini fark etmesi üzerine, evin içindeki panik odasına kapatılmış hâlde, kızı ile birlikte hayatta kalmaya çalışması anlatılır.

9-Zodiac (2007)- 7.7 IMDb puanı

Gerçek hayattan uyarlanan bir filmde, San Francisco Körfez Bölgesi'ni terörize eden ve kendine "Zodiac" adını veren bir seri katilin yakalanmasına odaklanır.

10-The Curious Case of Benjamin Button (2008)- 7.8 IMDb puanı

F. Scott Fitzgerald'in aynı adlı kısa hikayesinden uyarlanan film, doğduğu andan itibaren yaşlanmak yerine, zamanla gençleşen Benjamin Button'ın hayatını anlatır.-

11-Mank (2020)- 7.0 IMDb puanı

Senarist Herman J. Mankiewicz'in hayatına odaklanır. Mankiewicz'in Hollywood'da geçirdiği dönemdeki kişisel ve profesyonel mücadeleleri anlatır.