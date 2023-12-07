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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Davut’un katiline müebbet istendi

ARZU KAYA ARZU KAYA
Davut’un katiline müebbet istendi
İstanbul Kadıköy'de Davut Atakov'un kız arkadaşına laf atıp Atakov'u ise kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Ali Kumsal Şallı hakkında dava açıldı. Bölgede 'Aliço' adıyla tanındığı ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen katil zanlısı ifadesinde, Davut Atakov ile göz göze geldiklerini ve 'Ne bakıyorsun' demesi üzerine Atakov'un, "Sen benim kız arkadaşıma mı bakıyorsun" diyerek elini beline attığını ve silah çıkaracağını sandığını öne sürdü. Saldırgan, "Bıçağımı korkutmak için sağa sola salladım. Bıçak o sırada kendisine gelmiş olabilir" savunması yaptı. Savcılık ise sanığın savunmasını boşa çıkararak,'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsini istedi.

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Davut’un katiline müebbet istendi
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