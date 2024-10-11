Dayı-yeğen silahlı saldırıda vuruldu

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Bılık ve Alparslan köyü arasındaki ormanlık alanda Hayrettin Çorukcu (60) ve yeğeni Yüksel Kürekçi (46), kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.Ağır yaralanan ve kanlar içinde kalan dayı ve yeğen için yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çorukcu olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni Yüksel Kürekçi kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri dayı ve yeğenin hayatını kaybettiği olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı./SABAH