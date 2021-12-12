Haberler Yaşam Haberleri Dayının dehşet evi
Giriş Tarihi: 13.12.2021

Dayının dehşet evi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Dayının dehşet evi

Ş.A.’nın hayatı, aynı binada oturan dayısı Zafer Duran’ın zorbalığıyla kâbusa döndü. Kılıç ve silahla evi basan dayısının “Sonun Başak gibi olacak” diyecek kadar ileri gitmesi, genç kadını canına kıyacak noktaya getirdi...

İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşayan işitme engelliler eğitmeni Ş.A. (30), 3 yıl önce babasını kaybetti. Aile apartmanında ikamet eden genç kadının dayısı Zafer Duran (58) da aynı binada yaşıyordu. İddiaya göre Ş.A.'nın hayatı, 3 yıl önce babasının ölümüyle kâbusa dönüştü. İşletmeci olan dayı Zafer Duran, sürekli yeğeninin hayatına müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A. ve annesinin evden çıkmasını istemiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu. Ş.A.'nın akşam 20.30'dan sonra eve girmesini bile yasaklayan dayısı, evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Ş.A. akşam eve 21.00'den sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine gitmek zorunda kalıyordu. Dayısının silah, bıçak ve sahip olduğu delici, kesici aletleri bilen genç kadın, "annesi ve kendisine zarar gelebilir" düşüncesiyle polise şikâyette bulunamadı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ş.A'nın yıllar süren kâbustan kurtulması talihsiz bir şekilde, genç mimar Başak Cengiz'in 9 Kasım'da Ataşehir'de samuray kılıcıyla katletilmesinden sonra oldu. Dayısı, geçen çarşamba günü Ş.A.'nın kapısının önüne, Başak Cengiz'in ölümüne yer veren gazeteler bıraktı. Ertesi gün ise silah ve kılıcını alarak kapısına dayandı. Kapıyı açan yeğenine, "Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim" diyerek saldıran dayı, silahını doldur-boşalt yaptı. Talihsiz kız, korkuya kapılıp cinnet getirdi ve evine çıkarak balkondan atlamaya çalıştı. Annesi son anda engel olunca, polisi arayıp yardım istedi. Gözaltına alınan Zafer Duran'ın evinde, temizlik kovasına sakladığı silah, bıçak, uyuşturucu madde ile çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı bulundu. Hakim karşısına çıkan ve kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. SABAH'a konuşan Ş.A., "Beş üniversite bitirdim. Yıllar önce kadın cinayetlerinin yer aldığı haberleri okuduğumda, 'Gitsinler şikâyetçi olsunlar' derdim. Başıma gelince o kadar kolay olmadığını anladım. Adalete güvendiğim için şu an hayattayım" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
SON DAKİKA | İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde yapmıyorsunuz?
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda olacak
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül! Serie A'da nefis gollerine devam ediyor...
Son dakika! Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha
Son dakika: Kartal pes etmedi, 2 kez geriden geldi! Beşiktaş 5 maç sonra kazandı...
Son dakika: 12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Dayının dehşet evi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA