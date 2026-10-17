DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün geçmiş dönemlerdeki faaliyetleri içerisinde yer aldıklarına ilişkin haklarında ifade ve teşhis bulunan 4 şüpheli, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde gerçekleştirilen Özel Harekât destekli operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.





ARAMALARDA DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.





2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e gönderildi.