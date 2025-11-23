Haberler Yaşam Haberleri DEAŞ'a şafak operasyonu! 13 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a şafak operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın finansman kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, DEAŞ terör örgütünün finansman kaynaklarının deşifre edilmesi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgüte fon sağlayan 13 şüpheli tespit edildi.

12 ayrı adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonu ile şüpheliler saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların bulundukları adreslerde yapılan arama sonucunda tespit edilen dijital materyallere el konuldu. Yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

