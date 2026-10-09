DEAŞ’ın finans ayağına operasyon: 3 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın finansman yapısına yönelik operasyon gerçekleştirdi. DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve hawala olarak bilinen kayıt dışı para transferlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında beyan ve teşhis bulunan 3 şüpheli takibe alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin örgüt içerisinde faaliyet gösteren kişilerle para transferleri gerçekleştirdikleri ve iletişim kurdukları tespit edildi.





Elde edilen bulgular doğrultusunda Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Karasu ilçelerinde Özel Harekat destekli operasyonlar düzenlendi. Özel Harekat polisine ait zırhlı araçların ve timlerin desteğiyle adreslere giren ekipler, Suriye uyruklu 2 ve Irak uyruklu 1 kişinin bulunduğu 3 şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve hawala dekontları ele geçirildi. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i "Terörizmin Finansmanı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör