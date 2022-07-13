Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.