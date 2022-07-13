Haberler Yaşam Haberleri "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 23:47 Son Güncelleme: 13.7.2022 23:47

"Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur? sorusunun cevabı merak konusu olarak "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Dede Korkut Hikayeleri’nde geçen Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı ifadesinde Dede Korkut’un hangisini yaptığı söylenmiş olur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: "Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur?

A- Oğuz boylarının adlarını saydığı

B- Özlü güzel sözler söylediği

C- Yola düşüp uzaklara gittiği

D- Çocukları öğütleyip onlara ad verdiği

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"Dede Korkut Hikayeleri'nde" geçen "Dedem Korkut boy boyladı, soy soyladı" ifadesinde Dede Korkut'un hangisini yaptığı söylenmiş olur?
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